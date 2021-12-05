«Химки» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – «Арсенал» Тула.

Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.50.

«Матч очень важный для распределения мест в нижней части таблицы. «Химки» после возвращения Черевченко добыли очки в матчах с ЦСКА и «Краснодаром». «Арсенал» в понедельник победил у себя московский «Локомотив». 2 очка между командами: у «Арсенала» 16 баллов, и он пока вне зоны вылета, по крайней мере, по дополнительным показателям. «Химки» на предпоследнем месте.



Очевидно, что это тот матч, в котором рисковать никто не будет. Здесь важнее не подарить очки прямому конкуренту. В Туле команды не так давно сыграли 0:0. Не вижу причин, по которым здесь будет обилие забитых мячей. Погода ухудшилась, качество полей точно не улучшилось. Соперники будут больше мешать друг другу, чем стараться что-то создать.



Рискну поставить на тотал меньше 2 мячей. Уверен на 8 из 10».

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