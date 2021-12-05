«Динамо» — «Уфа»: прогноз Павла Занозина на матч РПЛ

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Уфа».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Динамо» — довольно неожиданный преследователь питерцев. По сути, единственный из оставшихся в гонке за чемпионство. Конечно, ещё полсезона впереди, но мы видим, что «Зенит» суперстабилен, а остальные — нет. «Динамо» выглядит увереннее, чем конкуренты, но я уверен, на дистанции они отвалятся. Пока же соперник у них не самый сильный.



«Уфа» именно в матчах с фаворитами выдает иногда что-то феноменальное, но мы можем заметить, что эта команда очень мало забивает и играет от обороны. Если бы не Гамид Агаларов — открытие этого сезона — тогда вообще непонятно, как «Уфа» что-то делала в атаке. Думаю, в предстоящем матче тоже не стоит ждать голевой феерии, потому что гости закроются, а «Динамо» будет пытаться взламывать. Может быть, разочек удастся это сделать.



Счет 1:1, например, я не исключаю. Так или иначе, всё это подходит под определение низового матча. Значит, ставка тотал меньше 2.5 прямо маячит перед нами, надо её выбирать. Удивительно, но букмекеры дают примерно поровну и за верх, и за низ. В этой встрече явно должен быть перекос в сторону того, что голов будет мало».

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Динамо» — «Уфа».

Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Рубин» с коэффициентом 2.18.