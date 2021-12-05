«Динамо» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Уфа».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.00.

«В этой встрече фаворит для меня очевиден. «Динамо» стремится осложнить жизнь «Зениту». В случае победы практически вплотную динамовцы подберутся к зенитовцам. А дальше их ждёт очная встреча.



У «Динамо» есть некоторые проблемы. Варела и Скопинцев дисквалифицированы на этот тур. Интересно, кто сыграет слева в защите, справа точно будет Паршивлюк. Но зато вся группа атаки здорова и все в отличном состоянии. Восстановился Захарян, очень хорош сейчас Грулёв, Макаров забил. Шиманьски ведёт игру — раздаёт и забивает. Очень хороший подбор игроков. «Уфе» будет сложно остановить такую группу.



У «Уфы» есть Агаларов, но, боюсь, за ним будут хорошо следить. И моментов у него много не будет. «Динамо» будет владеть мячом и давить.



Думаю, «Динамо» здесь должно побеждать. Игра важная. Надо оставлять себе шанс на лидерство перед паузой.



Возьму «Динамо» с форой (-1). Уверен в ставке на 8 из 10».

Чего ждать от матча «Динамо» — «Уфа»?

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