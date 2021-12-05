«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой телеканал

5 декабря в Сочи состоится матч 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.82.



Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Чего ждать от матча «Сочи» — «Краснодар»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Дженоа».