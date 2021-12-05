«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой телеканал

5 декабря в Сочи состоится матч 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.82.
Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Чего ждать от матча «Сочи» — «Краснодар»?
Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».
- 5 декабря 2021
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 4 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00