«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.02.
«Матч, который может получиться одним из самых ярких в туре. По крайней мере, я жду обилия забитых мячей, результативного футбола. В первом круге как-то не получилась игра. «Краснодар» крупно выиграл, хотя у «Сочи» было численное преимущество, играли даже 11 на 9 около 20 минут. Не задалось у сочинцев, хотя моменты были. Сейчас жду более близкого счёта, и команды должны обменяться забитыми мячами. В этом почти нет сомнений. В прошлом году эти южные клубы регулярно забивали друг другу.
«Сочи» расстроен последними результатами. Не по делу проиграли «Рубину», потом в Екатеринбурге сложная игра была (1:1). И за счёт этого «Динамо» оторвалось. Но игра, на мой взгляд, никуда не пропала. И дома «Сочи» точно будет играть очень активно, на победу. «Краснодар» очень много пропускает, даже от «Химок» 3 мяча пропустили. Это перебор. Но ничего Гончаренко поделать не может. Хорошо, что и в атаке создают краснодарцы достаточно, подбор игроков позволяет.
От этого матча жду голов, как я уже сказал. Ставлю на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».
Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».
Чего ждать от матча «Сочи» — «Краснодар»?
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