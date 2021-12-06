«Динамо» М — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ, онлайн трансляция, по какому каналу покажут

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Онлайн трансляцию игры в своём эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали свой прогноз на дерби, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.51, а успех ЦСКА оценён экспертами в 2.73.



Также аналитики считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Вероятность серии послематчевых буллитов оценена в 8.30. Гол на первой минуте — в 12.50.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс».