«Металлург» Мг — «Спартак»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг — «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.05.

«Похоже, «Спартак» перешёл в штопор, а насколько он окажется глухим, покажет самое ближайшее время. Но отнюдь не матч в Магнитогорске, потому что этот город является для красно-белых даже не камнем преткновения, а каким-то ужасом в квадрате. «Я три раза был в Махачкале, и мне там три раза били морду», — говорил в одной мизансцене герой Аркадия Райкина. Спартаковцы с момента создания Континентальной лиги были в Магнитогорске не три, а целых 12 раз. И все 12 раз им там били морду.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Сибирь».

Причём били, надо сказать, капитально: и по шесть шайб вбивали, и по семь. Причём нельзя сказать, что до создания КХЛ красно-белым в этом уральском городе доставались плюшки: нет, их там тоже мордовали, но иногда «Спартак» всё-таки взбрыкивал. А вот в КХЛ перестал взбрыкивать вообще.



В принципе, когда идёт такое соотношение, то уже впору ставить на прерывание серии. Вон, «Авангард» с «Ак Барсом» прервали в Дубае аж 13-матчевую серию – и кто-то наверняка здорово на этом погрел руки. Но там сплошные мастодонты, а здесь мастодонт один, да ещё единоличный лидер всей Континентальной лиги. А соперник у него строевым шагом идёт к границе зоны плей-офф, чтобы быть изгнанным оттуда либо нижегородцами, либо, скорее всего, сочинцами.



В общем, как говорит народная мудрость, не выигрывал в КХЛ «Спартак» в Магнитогорске – нечего и начинать. Поэтому я на прерывание серии, да ещё в таких реалиях, ставить не возьмусь – не такой я экстремал. А поставлю на спокойную и не слишком напряжённую домашнюю победу «Магнитки», одержанную в основное время и с перевесом от двух шайб и более».

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