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«Хетафе» — «Атлетик» Б: ставка Александра Мостового на матч 16-го тура Примеры

«Хетафе» — «Атлетик» Б: ставка Александра Мостового на матч 16-го тура Примеры
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Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетик» Бильбао.

Ставка: ничья за 3.13.

«Хетафе» сдал позиции за последние годы. За прошлый турнир записал на свой счёт всего девять побед и 38 очков, при этом в новом турнире ситуация стала просто катастрофической. После 15 игр на счету «столичных» всего две победы и четыре ничьих, которые принесли 10 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

«Атлетик» за 15 туров добыл четыре виктории и восемь поединков завершил миром, что принесло 20 очков и восьмую, привычную позицию басков. В пяти последних матчах «Бильбао» не выигрывал и сумел добыть только три очка, при этом забивал 13 голов. В последнем поединке «львы» проиграли «Реалу».

Я считаю, что в этой игре гости выглядят всё-таки посильнее, но Мадриду уже некуда деваться и они будут царапаться и кусаться, чтобы любой ценой зацепиться за турнирные баллы.

Предполагаю, что сегодня хозяева сумеют добыть один балл и этот матч завершится миром. Моя ставка – ничья».

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