«Кальяри» — «Торино»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Кальяри» – «Торино».

Ставка: победа «Кальяри» за 3.42.

«В очередном туре итальянского чемпионата нас ждёт противостояние «Кальяри» и «Торино». Два далеко не самых сильных клуба в турнире. Однако, я думаю, результат этой встречи может многих удивить.



«Торино», в общем-то, располагается там, где он и рассчитывает быть. Клуб идёт в середине таблицы, на 13-м месте. Конечно, может, он хотел бы стоять и выше. Но, думаю, и в середине чемпионата туринцам довольно комфортно.



Эта команда часто теряет очки, из-за чего и не может подняться выше. Например, недавно она уступила «Специи» с 17-й позиции. Так что у «Торино» наблюдается определённая разбалансированность. Может он проиграть и нижестоящему сопернику.



А вот кто точно недоволен своим положением в турнире, так это «Кальяри». Наверное, находиться этой команде в середине таблицы Серии А было бы за счастье. Однако и в зоне вылета она не хочет стоять. Вылет в Серию В – не самая лучшая перспектива. Однако пока клуб идёт предпоследним в лиге.



Кажется, в этом матче почти всё очевидно, если смотреть на положение команд в турнире. Однако нужно учитывать пару фактов. Во-первых, «Кальяри» отстаёт от команд выше, одна из которых не выходит в зону вылета, всего на пару очков. Так что у него ещё есть мотивация к победе, чтобы сохранять прописку в Серии А.



Во-вторых, клуб с предпоследнего места не проигрывает уже в трёх турах кряду. Помимо ничьей с соседом по таблице, он также смог дважды не уступить соперникам из середины чемпионата. Так что я больше верю в то, что «Торино» в их противостоянии не сможет выиграть.



Предложу немного рискованный вариант для ставки – победа «Кальяри».

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