«Автомобилист» — СКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.06.

«В предыдущем туре «Автомобилист», грубо говоря, отскочил от «Адмирала». А с учётом того, что матч проходил в Екатеринбурге, можно сказать, что и отполз. И вроде вторая победа подряд, и место уже даже не восьмое в Восточной конференции, а чуть повыше, но всё равно… Никакой уверенности в том, что «Автомобилист» будет играть в Кубке Гагарина, нет. Скорее, крепнет уверенность, что его там не будет.

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СКА, конечно, ещё тот перец, и весьма похожих проблем, связанных с организацией игры, у него ничуть не меньше. Но там хотя бы в составе в кого пальцем ни ткни, тот может решить в одиночку исход любого матча. Особенно если вывести из привычного питерского гипнотического транса, в котором вся команда СКА пребывает с момента прихода в неё Валерия Брагина. Но даже в таком трансе обыгрывать «Автомобилист» и в Екатеринбурге питерцы не просто должны, а даже обязаны. Ну, реально-то гости на две головы выше.



Конечно, и «Автомобилист» в предстоящем матче будет совсем не тот, что был с «Адмиралом», и совсем всё просто у СКА не получится. Но в итоге, как мне кажется, питерцы одержат гостевую победу, причём в основное время. А вот преимущество в счёте, как и общее количество заброшенных шайб, вряд ли кого-то потрясёт своим количеством».

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