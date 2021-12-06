«Эвертон» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.



Ставка 2: «Эвертон» не проиграет за 1.70.

«Сегодня говорим об английском футболе, а если конкретно, то о противостоянии «Эвертона» и «Арсенала». Несмотря на то что совсем недавно «Эвертон» был разбит в пух и прах, я думаю, что в этом матче надо ставить на два варианта.



Во-первых, думаю, что будет низовая игра. «Эвертон»- команда более чем закрытая. «Арсенал», несмотря на то развитие и те кратковременные успехи, которые есть у Артеты, всё равно стабильно верх не играет.



Вторая ставка более рискованная, но она мне нравится. Думаю, что в этой игре «Эвертон» не уступит. Я не думаю, что будет два крупных поражения подряд от статусных соперников, исходя из каких-то эмоций.



В этом матче «Эвертон» костьми ляжет, чтобы не уступить. Вариант с ничьей очень привлекателен, но всё же поставлю на то, что «Эвертон» не проиграет».

Где смотреть матч «Эвертон» — «Арсенал»?

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