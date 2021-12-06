«Эвертон» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.
Ставка 2: «Эвертон» не проиграет за 1.70.
«Сегодня говорим об английском футболе, а если конкретно, то о противостоянии «Эвертона» и «Арсенала». Несмотря на то что совсем недавно «Эвертон» был разбит в пух и прах, я думаю, что в этом матче надо ставить на два варианта.
Во-первых, думаю, что будет низовая игра. «Эвертон»- команда более чем закрытая. «Арсенал», несмотря на то развитие и те кратковременные успехи, которые есть у Артеты, всё равно стабильно верх не играет.
Вторая ставка более рискованная, но она мне нравится. Думаю, что в этой игре «Эвертон» не уступит. Я не думаю, что будет два крупных поражения подряд от статусных соперников, исходя из каких-то эмоций.
В этом матче «Эвертон» костьми ляжет, чтобы не уступить. Вариант с ничьей очень привлекателен, но всё же поставлю на то, что «Эвертон» не проиграет».
Где смотреть матч «Эвертон» — «Арсенал»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Эвертон» — «Арсенал».
- 6 декабря 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 декабря 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 4 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00