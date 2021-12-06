«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.83.

«В предыдущем туре «Барыс» не столько подсобил себе, сколько подгадил «Нефтехимику», обыграв того в Нижнекамске. В итоге «Амур» подобрался к «маленьким татарам» в упор, набрав столько же очков. А где «Барыс»? А «Барыс» внизу, конечно, не в том, где лицом вниз лежат «Куньлунь» с «Адмиралом», но в трёх очках и от «Амура» и «Нефтехимика».

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А в следующем туре это отставание может увеличиться. И даже, скорее всего, увеличится, поскольку «Ак Барс» и «Барыс» похожи только по названию, вдвоём представляя в нашем хоккее семейство кошачьих. Во всём остальном там целая пропасть.



Конечно, это не означает, что у казахстанцев совсем нет шансов в столице Татарстана (ха, нас ждёт целых три гимна перед началом матча!). Просто шансы эти не слишком велики. Они и в принципе невелики, поскольку «большие татары» имеют более чем четырёхкратное превосходство над «Барысом» по количеству побед в междусобойчиках. Так ещё и в Казани казахстанцы играют, мягко говоря, не слишком хорошо.



Главное, чтобы «Ак Барс», как это уже не раз случалось в нынешнем сезоне, не удивил своей отстранённостью и от хоккея в целом, и от матча, который вроде бы вышел играть. То есть «Ак Барс» на площадке есть, все куда-то бегут и даже иногда куда-то бросают, но результата нет и никого это особо не расстраивает. Вот такой «Ак Барс» нам не нужен, особенно в матче с иностранной командой. А вот такой, каким «Ак Барс» был в Эмиратах, такой точно не помешает. И именно такой я предполагаю увидеть в предстоящем матче и на основе этого предположения делаю прогноз о победе «больших татар» в основное время с преимуществом минимум в две шайбы».

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