«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.80.



«Во-первых, тут „Ливерпулю“ ничего не нужно, а „Милану“ нужно всё. „Ливерпуль“ с первого места уже не сдвинется, а „Милан“ может вообще никуда не попасть, поэтому даже ничья может не устроить „россонери“. В этом матче итальянцы должны играть на победу.



Думаю, что Клопп выпустит полурезервный состав. Выйдут на поле такие футболисты, как Ориги, который заслужил своим голом. Цимикаса увидим. То есть будут и молодые исполнители. „Ливерпуль“ не будет играть сильнейшим составом.



»Милан" вышел в лидеры Серии А. Команда на хорошем ходу. «Ливерпуль», как мне кажется, не будет пытаться тут одержать шестую победу. Тут, главное, будет закончить без травм, уехать домой и продолжать играть в АПЛ. Для «Милана» — это игра жизни и смерти.



Мне кажется, в этом матче не стоит играть на исходы. Есть смысл поставить на результативность игры. Скорее всего, во втором тайме раскроется игра. Если «Милан» не будет иметь устраивающий его счёт, то он будет ещё быстрее идти вперед. Таким образом, игра раскроется и моменты должны быть и там и там".

Где покажут матч «Милан» — «Ливерпуль»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Зенит» — «Челси».

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