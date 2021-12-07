«Реал» Мадрид — «Интер»: во сколько начало, где смотреть матч онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 7 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч шестого тура группы D Лиги чемпионов УЕФА — 2021/2022 между мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире её будет транслировать телеканал «Матч!».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех миланцев оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Аналитики также уверены, что матч «Реал» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.
Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Интер».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».
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