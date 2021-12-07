«Салават Юлаев» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Сочи»
Ставка: итоговая победа «Сочи» за 3.42.
«На седьмое декабря в КХЛ намечен только один – зато какой! – матч. Рискну предположить, что когда календарь составлялся, никто даже представить себе не мог, насколько этот единственный матч игрового дня окажется важным и для хозяев, и особенно для гостей.
С гостей и начнём, потому что у них, в отличие от хозяев, всё нормально, и они на пути к назначенной им цели. Перед отъездом в Уфу сочинцы набрали два очка, я бы даже сказал, дежурные два очка. И хоть обыграть минчан им удалось только в овертайме, это ни о чём не говорит. Теперь от зоны плей-офф Западной конференции южан отделяют пять очков, и при спотыкающемся на обе ноги «Торпедо» и ушедшем в пике «Спартаке» это не кажется какой-то большой дистанцией.
Но не один «Спартак» сейчас находится в пике. Но если у красно-белых эта вещь в порядке вещей, то пять поражений в шести последних матчах «Салавата Юлаева» выглядят полной дичью. Особенно с учётом того, что единственную победу уфимцы одержали дома над давно уже лежащим вниз лицом «Адмиралом». И эту, скорее мёртвую, нежели живую команду «юлаевцы» дома преодолевали, кряхтя и напрягаясь.
А ведь нынешние «Сочи» — ни разу не нынешний «Адмирал». И пусть статистика, и всё, что там может только может быть, на стороне «Салавата», я рискну дать нестандартный прогноз. И поставлю на победу гостей. Когда и как – это уже вторично. То ли в основное время, то ли в серии послематчевых буллитов – пусть берут, как хотят».
Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».
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