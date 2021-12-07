«ПСЖ» — «Брюгге»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов во Франции

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге».
Ставка: «ПСЖ» победит с форой (-1.5) за 1.90.
«Парижане в этой Лиге чемпионов особо не впечатляют пока что, поскольку проиграли дважды прямому конкуренту «Манчестер Сити», ещё два матча свели к ничейному результату, пусть и гарантировали место в плей-офф. Во внутреннем первенстве же лидерство просто непоколебимо.
Бельгийцы умудрились проиграть «РБ Лейпциг» со счётом 0:5 и сильно осложнили себе задачу, теперь для еврокубковой весны необходимо набирать очки сегодня. В чемпионате Бельгии команде победа над «Сереном» (3:2) позволила сохранить место в тройке сильнейших.
На мой взгляд, превосходство французской дружины просто очевидно и придумывать что-то будет лишним. Хозяевам было бы неплохо завершить на победной волне не самый приятный групповой этап, пусть и не сможет сыграть один из лидеров Неймар.
Кроме того, гости сильно сбавили в последнее время, нежели в начале осени. Стали пропускать очень много даже от аутсайдеров бельгийского первенства, так что одна из лучших команд мира вряд ли испытает проблемы», — сказал Павлюченко.
Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити».
Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Интер».
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