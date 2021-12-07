«Реал» Мадрид — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер».

Ставка: ничья за 3.64.

«Реал» в этом сезоне радует во всех турнирах. Переезд в Мадрид Карло Анчелотти принёс положительные результаты, и «сливочные» уверенно лидируют в Примере, где после 16 туров на восемь баллов опережают ближайшего преследователя. Не могу не отметить серию из шести побед подряд в Примере и трёх — в Лиге чемпионов. Мадрид проиграл только «Шерифу», а во всех остальных матчах добивался успеха и возглавил группу D.



Чемпион Италии ведёт сражения на полях Серии А, где за 16 туров добыл 37 очков и уступает землякам из «Милана» всего одно очко. В четырёх последних матчах главного турнира страны «нерадзурри» выиграли, как и в группе ЛЧ, где по очереди одолели «Шериф» и «Шахтёр».



Хочу отметить, что в пяти последних личных встречах побеждал испанский клуб. Мне кажется, что и та и другая команды находятся на пике. Первое место имеет значение, но вряд ли кто-то будет рисковать здоровьем ради такого достижения. Ожидаю спокойную игру и мирный исход – думаю, ничья устроит всех, при этом никто особо не расстроится. Моя ставка – ничья».

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