«Реал» Мадрид — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер».
Ставка: ничья за 3.64.
«Реал» в этом сезоне радует во всех турнирах. Переезд в Мадрид Карло Анчелотти принёс положительные результаты, и «сливочные» уверенно лидируют в Примере, где после 16 туров на восемь баллов опережают ближайшего преследователя. Не могу не отметить серию из шести побед подряд в Примере и трёх — в Лиге чемпионов. Мадрид проиграл только «Шерифу», а во всех остальных матчах добивался успеха и возглавил группу D.
Чемпион Италии ведёт сражения на полях Серии А, где за 16 туров добыл 37 очков и уступает землякам из «Милана» всего одно очко. В четырёх последних матчах главного турнира страны «нерадзурри» выиграли, как и в группе ЛЧ, где по очереди одолели «Шериф» и «Шахтёр».
Хочу отметить, что в пяти последних личных встречах побеждал испанский клуб. Мне кажется, что и та и другая команды находятся на пике. Первое место имеет значение, но вряд ли кто-то будет рисковать здоровьем ради такого достижения. Ожидаю спокойную игру и мирный исход – думаю, ничья устроит всех, при этом никто особо не расстроится. Моя ставка – ничья».
Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Интер».
Где смотреть матч «Реал» — «Интер»?
Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».
- 7 декабря 2021
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 декабря 2021
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 декабря 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
12:40