«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Милана» за 2.07.
«Это очень важная игра для «Милана». Итальянцы набрали только четыре очка. Столько же у «Атлетико», но на один балл больше у «Порту». Чтобы выйти в плей-офф, миланцам нужно постараться. Даже победа не гарантирует «Милану» выход из группы. «Ливерпуль» же зарезервировал за собой первую строчку. В любом случае миланцам необходимо побеждать.
«Ливерпуль» едва ли будет играть через не могу. Вряд ли Юрген Клопп выпустит в бой всех своих звёздных лидеров, ведь впереди ещё важные матчи АПЛ. В сентябре «Ливерпуль» выиграл со счётом 3:2. Для англичан данный матч не имеет турнирного значения. «Милан» же отлично выступает в Серии А, а эта игра для него самая важная в сезоне. Поэтому склоняюсь к победе итальянцев».
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