«Зенит» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.90, победа «Челси» и тотал больше 2.5 гола за 2.29.
«В этой игре „Челси“ надо побеждать. Лондонцы наверняка хотят финишировать первыми в группе, чтобы избежать проблем при жеребьёвке. Вряд ли кому-то хочется сыграть с „Баварией“ или „Реалом“. Поэтому „Челси“ тут надо играть на победу и занимать первое место в группе.
Кстати, в Петербурге сейчас очень холодно. До минус 24 доходит температура в эти дни. Но это никак не должно повлиять на ход игры, так как крышу стадиона привычно закроют. Будет комфортная погода в районе плюс 19, как это обычно бывает.
Мне кажется, что „Зениту“ тут, по сути, ничего не нужно. Третье место уже оформлено. Но есть критика, которая в последнее время упала на Семака относительно не слишком смелой игры с „Мальме“, с „Ростовом“ были вопросы.
Вполне возможно, что питерцы попытаются поиграть в футбол, поиграть от себя. Насколько позволит соперник. Возможно, будут играть не в пять защитников, а в четыре. Кстати, Чистяков дисквалифицирован. Мне кажется, так как результат не довлеет над „Зенитом“, то вполне возможно, что хозяева здесь сыграют более открыто, чем в пяти матчах группового этапа.
»Челси" будет пытаться контролировать игру и забивать. После поражения у себя в АПЛ «Челси» захочет как-то отреагировать на это. Естественно, никто не захочет иметь два подряд неудачных результата, поэтому «Челси» тут захочет сыграть на победу, а не будет просто проводить время.
Мне кажется, что класс лондонцев скажется, а если «Зенит» будет играть более открыто, чем обычно, то гостям будет удобнее забивать. «Челси» здесь явный фаворит, поэтому можно поставить на гостей с форой (-1), либо на победу гостей при тотале больше 2.5 мяча. Мне кажется, что игра должна быть открытой".
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».
Где покажут матч «Зенит» — «Челси»?
- 7 декабря 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:07
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 декабря 2021
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 декабря 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00