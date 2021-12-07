«Зенит» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.90, победа «Челси» и тотал больше 2.5 гола за 2.29.

«В этой игре „Челси“ надо побеждать. Лондонцы наверняка хотят финишировать первыми в группе, чтобы избежать проблем при жеребьёвке. Вряд ли кому-то хочется сыграть с „Баварией“ или „Реалом“. Поэтому „Челси“ тут надо играть на победу и занимать первое место в группе.



Кстати, в Петербурге сейчас очень холодно. До минус 24 доходит температура в эти дни. Но это никак не должно повлиять на ход игры, так как крышу стадиона привычно закроют. Будет комфортная погода в районе плюс 19, как это обычно бывает.



Мне кажется, что „Зениту“ тут, по сути, ничего не нужно. Третье место уже оформлено. Но есть критика, которая в последнее время упала на Семака относительно не слишком смелой игры с „Мальме“, с „Ростовом“ были вопросы.



Вполне возможно, что питерцы попытаются поиграть в футбол, поиграть от себя. Насколько позволит соперник. Возможно, будут играть не в пять защитников, а в четыре. Кстати, Чистяков дисквалифицирован. Мне кажется, так как результат не довлеет над „Зенитом“, то вполне возможно, что хозяева здесь сыграют более открыто, чем в пяти матчах группового этапа.



»Челси" будет пытаться контролировать игру и забивать. После поражения у себя в АПЛ «Челси» захочет как-то отреагировать на это. Естественно, никто не захочет иметь два подряд неудачных результата, поэтому «Челси» тут захочет сыграть на победу, а не будет просто проводить время.



Мне кажется, что класс лондонцев скажется, а если «Зенит» будет играть более открыто, чем обычно, то гостям будет удобнее забивать. «Челси» здесь явный фаворит, поэтому можно поставить на гостей с форой (-1), либо на победу гостей при тотале больше 2.5 мяча. Мне кажется, что игра должна быть открытой".

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