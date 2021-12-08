«Бавария» — «Барселона»: эксперты оценили шансы Хави выйти в плей-офф Лиги чемпионов

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона», который пройдёт в Мюнхене. Начало игры — в 23:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. В этом случае выигрыш со ставки 1000 рублей составит 1670 рублей. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 5.15.



Аналитики также уверены, что матч «Бавария» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Напомним, что подопечные Хави точно выйдут в плей-офф, если обыграют «Баварию».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».