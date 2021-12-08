«Зенит» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.20.

«Зенит» открывал групповой турнир в Лондоне, где выглядел достаточно уверенно, но в итоге проиграл. За пять туров Санкт-Петербург сумел добыть турнирные баллы только с «Мальмё», чего хватило для того, чтобы досрочно добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. Не могу не отметить результативность российской команды, которая забивала и пропускала по семь мячей.



«Челси» вышел на первую позицию – команда пропустила всего один раз, при этом выиграла четыре из пяти последних матчей. После поражения от «Вест Хэма» лондонцы утратили контроль над вершиной турнирной таблицы АПЛ и скатились на третью позицию. Не могу не отметить лучший показатель «аристократов» в лиге по качеству обороны.



В этой игре есть мотивация только у гостей, которые постараются сохранить первую позицию в группе, что «Челси» вполне по силам. Санкт-Петербург уже в плей-офф Лиги Европы, при этом свой шанс у российской команды будет.



Я рассчитываю на открытый футбол и хорошую реализацию, при этом всё-таки отдам предпочтение мотивированным гостям. Моя ставка – победа «Челси» + обе забьют», — считает Мостовой.

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