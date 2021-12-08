«Аталанта» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.80.

«Решающий матч предстоит и испанскому «Вильярреалу». Он опережает «Аталанту» в группе на одно очко, но сейчас команды как будто идут по встречным полосам. «Аталанта» очень здорово набрала ход, а «Вильярреал», наоборот, начал сдавать.



Два поражения подряд, может, не самых заслуженных, в Барселоне, когда пропустили в самой концовке, потом от «Севильи», где Жерар Морено каким-то непостижимым образом не попал в пустые ворота.



Посмотрите, как «Аталанта» играла против «Наполи» — это же просто восхищение, как она играла против «Ювентуса» на выезде и победила. На неделе вынесла со счётом 4:0 очередного соперника. Миранчук не играет, но все остальные находятся в хорошем состоянии. Перед «Аталантой» стоит простая задача. «Манчестер Юнайтед» уже вышел из группы, а «Аталанте» надо просто побеждать, чтобы пройти дальше.



Думаю, что дальше пройдёт как раз клуб из Бергамо. «Аталанта» сейчас играет лучше, чем «Вильярреал». Она заслуживает выход из группы. Просто даже по футбольным каким-то моментам. Когда у одной команды спад, а у другой подъём, то даже удивляешься, когда видишь такие коэффициенты.



Победа «Аталанты» оценивается в 1.80. В первом круге эти команды сыграли вничью (2:2). Был драматичный матч, где только в концовке итальянцам удалось сравнять счёт. Сейчас совершенно другая история. Думаю, что «Аталанта» сейчас просто сильнее.



Это мои мысли. Думайте сами и решайте сами. Я уже устал вам это говорить, но примите к сведению. Выбор делаете только вы, а я вам только рекомендую. Всех с наступающими праздниками. Думаю, что «Аталанта» обыгрывает «Вильярреал» и вслед за «МЮ» пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку», — сказал Генич.

Почему «Аталанта» выиграет у «Вильярреала»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».