«Зенит» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Чемпионов «Зенит» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.60.
«Сине-бело-голубые начинали в группе Лиги чемпионов достойно, но проиграли сегодняшнему оппоненту со счётом 0:1. Тем не менее, место в Лиге Европы гарантировано, так что потеря Чистякова не страшна. Во внутреннем первенстве команда тоже на лидирующих позициях.
«Аристократы» стали лучшей командой в 2021 году, правда, после предыдущего тура АПЛ упустили лидерство, уступив «Вест Хэму» (2:3). Ещё и Жоржиньо с Канте получили повреждения. С другой стороны, в Лиге чемпионов англичане идут первыми, одолев «Ювентус» со счётом 4:0.
На мой взгляд, хозяева поля сегодня не смогут заработать очки, да и турнирной мотивации уже никакой нет. В последних матчах петербуржцы были не слишком убедительны, да и класс оппонента крайне высок.
Кроме того, гости находились в прекрасной форме и желают реабилитироваться за недавнее поражение во внутреннем первенстве. К тому же вряд ли коллектив настроен выходить со второго места», — отметил Павлюченко.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Зенит» — «Челси».
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