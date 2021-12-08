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«Зенит» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Чемпионов «Зенит» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.60.

«Сине-бело-голубые начинали в группе Лиги чемпионов достойно, но проиграли сегодняшнему оппоненту со счётом 0:1. Тем не менее, место в Лиге Европы гарантировано, так что потеря Чистякова не страшна. Во внутреннем первенстве команда тоже на лидирующих позициях.

«Аристократы» стали лучшей командой в 2021 году, правда, после предыдущего тура АПЛ упустили лидерство, уступив «Вест Хэму» (2:3). Ещё и Жоржиньо с Канте получили повреждения. С другой стороны, в Лиге чемпионов англичане идут первыми, одолев «Ювентус» со счётом 4:0.

На мой взгляд, хозяева поля сегодня не смогут заработать очки, да и турнирной мотивации уже никакой нет. В последних матчах петербуржцы были не слишком убедительны, да и класс оппонента крайне высок.

Кроме того, гости находились в прекрасной форме и желают реабилитироваться за недавнее поражение во внутреннем первенстве. К тому же вряд ли коллектив настроен выходить со второго места», — отметил Павлюченко.

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