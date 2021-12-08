«Бавария» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура группового этапа ЛЧ

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.59.

«Бавария» стартовала уже традиционно мощно и пока не знает поражений. За пять туров красные выиграли пять матчей, причем отгрузили в ворота противников 19 голов. В последней игре на выезде одолели киевское «Динамо».



«Барселона» после двух побед над киевлянами сыграла вничью с «Бенфикой», что в итоге принесло семь баллов и второе место. В чемпионате Испании у подопечных Хави вновь осечка – на этот раз непроходимым барьером стал скромный «Бетис».



Мюнхенцы уверенно лидируют в Бундеслиге, где также порадовали результативностью в атаке, которая отличалась по три раза за игру в среднем.



В этом матче всё будет зависеть от «Баварии». Если немецкий чемпион будет играть так, как в последнем сумасшедшем матче с «Боруссией», то у «Барсы» шансов не будет. Я уже говорил, что ждать быстрых результатов от нового наставника каталонского клуба пока не стоит.



Не думаю, что на сегодня у гостей есть варианты. Рискну и сделаю ставку на гол испанской команды, но жду победы от фаворита и результативный матч. Моя ставка – победа «Баварии» + обе забьют».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Зенит» — «Челси».