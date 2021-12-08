«Локомотив» – «Авангард»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Авангард».
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.69.
«Скоропостижно поменяв в сентябре Скабелку на Никитина, «Локомотив» с новым тренером к концу осени выправился и сейчас прочно занимает место в кубковой восьмёрке Запада.
«Авангард» как начал чемпионат, перемежая победы с поражениями, так и продолжает до сих пор. В итоге к повторной очной встрече – в первой в гостях верх взял Ярославль 4:1 – соперники подошли примерно с одинаковым количеством очков: у железнодорожников – 45, у «ястребов» — 44.
Потому, убежден, предсказывать здесь победителя – занятие бесперспективное. Возможен любой исход примерно с одинаковой вероятностью вплоть до ничьей в основное время.
Так что я бы сосредоточился на тотале. Здесь просматривается чёткая закономерность. В последних девяти матчах «Локомотива» ни разу не было заброшено более пяти шайб. Учитывая предельно осторожный хоккей Игоря Никитина, тем более когда на той стороне действующий чемпион, можно с уверенностью предположить, что и в этом поединке волжане максимум внимания уделят обороне.
«Авангард» балует более результативным хоккеем, но в основном на домашнем льду. В ярославскую стену Хартли и Ко вполне могут упереться до полной безнадёги. Логичной потому вижу такую ставку – в этом матче будет заброшено не более пяти шайб».
Чего ждать от матча «Локомотив» — «Авангард»?
Прогноз на матч «Трактор» — СКА.
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