«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».

Ставка: во втором тайме забьют больше голов, чем в первом за 2.01.

«Манчестер Юнайтед» глобально уже решил свою задачу. Новая команда Ральфа Рангника пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Любой тренер, который давно работает с командой, дал бы лидерам отдых. Но Рангник в другой ситуации, ему нужно наигрывать необходимые связи.



«Янг Бойз» же теоретически ещё может пробиться в плей-офф Лиги Европы. Многое для швейцарского клуба может решиться во второй половине игры. Тут ситуация зависит ещё и от параллельного матча между «Вильярреалом» и «Аталантой». Думаю, второй тайм окажется богаче первого на забитые голы», — отметил Гутцайт.

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