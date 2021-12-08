«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».
Ставка: во втором тайме забьют больше голов, чем в первом за 2.01.
«Манчестер Юнайтед» глобально уже решил свою задачу. Новая команда Ральфа Рангника пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Любой тренер, который давно работает с командой, дал бы лидерам отдых. Но Рангник в другой ситуации, ему нужно наигрывать необходимые связи.
«Янг Бойз» же теоретически ещё может пробиться в плей-офф Лиги Европы. Многое для швейцарского клуба может решиться во второй половине игры. Тут ситуация зависит ещё и от параллельного матча между «Вильярреалом» и «Аталантой». Думаю, второй тайм окажется богаче первого на забитые голы», — отметил Гутцайт.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».
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