«Бавария» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 8 декабря на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Ставка: «Барселона» не проиграет за 2.38.

«Из шести последних очных матчей в пяти выиграла «Бавария». Мюнхенцы выиграли все пять матчей в группе и уже обеспечили себе первое место в группе. У «Бенфики» пять очков, но ей играть на своём поле против киевского «Динамо», которое уже ни на что не претендует. Это значит, что «Барселоне» нужна только победа над «Баварией». При потенциальном равенстве очков с «Бенфикой» «Барселона» остаётся за бортом плей-офф Лиги чемпионов.



У «Баварии» не будет Киммиха, у которого коронавирус. Как говорят немцы, у них не будет ротации. Выйдет основной состав. С другой стороны, уже через три дня у мюнхенцев матч Бундеслиги с «Майнцем». Но Нагельсман отметил, что ротации не будет. Как мы помним, в первом туре каталонцы на своём поле были разгромлены мюнхенцами со счётом 0:3.



Мне кажется, что «Барса» должна забить. Совершая набеги на ворота Нойера, они неизбежно будут оголять тылы и могут пропустить. «Бавария» редко не забивает дома. Если «Барселона» не выйдет в плей-офф, то это будет впервые за последние 17 лет. Столь мотивированная «Барселона» не должна проиграть, хотя и победить будет крайне сложно».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Зенит» — «Челси».