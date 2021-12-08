Фонбет запускает проект «Что было дальше?»
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Ты в курсе, что Александр Коларов был в шаге от перехода во владивостокский «Луч», а Златан забивает голы в каждом из 26 сезонов на высоком уровне? Помнишь, как именно Месси дебютировал за ПСЖ и что сказал Карпин после первого матча во главе сборной? Знаешь о футболе всё? Проверь себя и получи бонус от Фонбет!
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