«Легия» — «Спартак»: смотреть онлайн, трансляция матча Лиги Европы, какой канал покажет

9 декабря в Польше пройдёт матч 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».



Победа гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф Лиги Европы.



Ранее эксперты сделали прогноз, в котором отдают предпочтение красно-белым: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.48. Это около 40% вероятности. Успех поляков оценён в 3.06 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.68 (28%).



Аналитики также сомневаются, что матч «Легия» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на пенальти — за 2.75.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».

Прогноз Александра Мостового на матч «Легия» — «Спартак».

Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».