«Марсель» — «Локомотив»: трансляция матча Лиги Европы, смотреть онлайн, по какому каналу

9 декабря в Марселе пройдёт матч Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом». Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Победа позволит москвичам продолжить борьбу в Лиге конференций, при любом другом исходе они завершат выступление в еврокубках.
Эксперты не сомневаются в победе французского клуба: заключить пари на «Марсель» предлагается с коэффициентом 1.45. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1450 рублей. Победа российского клуба доступна за 7.20, ничья — за 5.10.
Аналитики убеждены, что матч «Марсель» — «Локомотив» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён в 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.39. Если хозяева смогут отличиться, зайдёт коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.81, на гол Аркадиуша Милика — за 1.85, на гол Фёдора Смолова — за 4.00.
Прогноз Александра Мостового на матч «Марсель» — «Локомотив».
Чего ждать от матча «Марсель» — «Локомотив»?
- 9 декабря 2021
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