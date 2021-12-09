«Легия» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Лиги Европы «Легия» — «Спартак» Москва.

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Главный матч для «Спартака» на финише этого отрезка сезона. Нужно побеждать «Легию», чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы. У поляков стоит такая же задача. Группа получилась очень интересной. До последнего у всех команд есть шанс — выигрывай и выходи дальше.



У «Спартака» есть проблемы с составом. Ларссона не будет, Соболев не сыграет из-за дисквалификации, давно травмирован Понсе. Даже не знаю, что Витория придумает в плане атаки. Вариантов совсем мало. Может быть, Игнатова выдвинут вперёд, либо Квинси сыграет на острие.



Но у «Легии» проблем не меньше. Она стоит на вылет в польской лиге. Ситуация совсем тяжёлая. Открыто говорят про финансовые проблемы. Обстановка в варшавском клубе далеко не лучшая. В этом плане они со «Спартаком» даже похожи.



Я думаю, будет напряжённая игра. Обе команды постараются строго сыграть сзади, это в первую очередь. Впереди всё будут решать эпизоды. Ставлю на то, что «Спартак» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».

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