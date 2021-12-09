«Марсель» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив».

Ставка: победа «Марселя» с азиатской форой (-1.5) за 2.24.

«Марсель» порадовал на старте нового сезона, но после 17 туров потерял контроль над лидером. Перед сегодняшним матчем команда занимает третью позицию, при этом имеет в активе восемь побед и пять мирных исходов. В двух последних турах Лиги1 «Олимпик» обыграл «Нант», следом проиграл «Бресту».



В Лиге Европы команда на третьем месте и потеряла шансы на выход в плей-офф.



«Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, что принесло команде путёвку в Лигу Европы. В групповом этапе московский клуб расположился на последней позиции – ни одной победы и всего две ничьи. В чемпионате России красно-зелёные потерпели три поражения подряд, что отбросило их на шестую позицию.



В последний раз москвичи выигрывали в октябре, при этом проигрывали командам из второй половины турнирной таблицы – «Ахмату», «Арсеналу» и «Уралу».



Сегодня я на стороне провансальцев, которые в лучшей форме и на голову мощнее по подбору игроков. Более того, сделаю ставку на уверенную победу французов за счёт мотивации и поддержки трибун. Моя ставка – азиатская фора (-1.5) на «Марсель».

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