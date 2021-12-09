«Наполи» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч группового этапа Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Лестер».

Ставка: победа «Наполи» за 2.30.

«Неаполитанцы забивали очень много в нынешнем квартете и имеют лучшие показатели в группе — 12 забитых голов. В активе семь очков и третья позиция, но ситуация такова, что они могут оказаться и на первой позиции, и на последней по итогам сегодняшнего матча. В Серии А команда третья.



«Лисы» в первом круге выигрывали в два мяча, но под конец пропустили. В группе команда пока что лидирует и уже ниже третьей позиции не опустится, поскольку в активе восемь баллов. В чемпионате Англии всё гораздо хуже, поскольку коллектив находится на 11-й строчке, а недавно уступил «Астон Вилле» (1:2).



По моему мнению, ставку стоит сделать в пользу принимающей стороны. Хозяева вряд ли рассчитывают остаться без плей-офф Лиги Европы, так что сегодня придётся набирать очки, пусть и Осимхена не будет в составе.



Мы также предполагаем, что «Лестер» постарается обойтись малой кровью, как он это ни раз делал в еврокубках. Тем более не выйдет на поле основной голкипер Каспер Шмейхель, повредивший руку, и его стоит поберечь».

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