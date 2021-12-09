«Легия» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 6-го тура группового этапа ЛЕ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Легия» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.38.

«В последнем туре группового этапа Лиги Европы мы увидим матч «Легии» со «Спартаком». Про эти две команды, мне кажется, уже можно слагать легенды. Клубы настолько устали уже в своих домашних чемпионатах быть ньюсмейкерами, что пора бы им уже и в футбол поиграть.



Реалии таковы, что «Спартак», обыграв в гостях «Легию», может не просто выйти из группы, а ещё и сразу попасть в стадию 1/8 финала. Выход с первого места позволяет это сделать. Пока что его занимает, правда, «Лестер». Однако в этой группе всё очень непредсказуемо и, буквально, кто угодно ещё может оказаться на троне.



Но для «Спартака» это всё равно очень хороший шанс, особенно вспоминая, как у команды Витории проходит этот сезон. Однако и для «Легии» ещё ничего не потеряно. Она идёт последней, но отстаёт от соперников на одно и два очка. Так что поляки тоже постараются зацепиться здесь за очки.



«Легия» тоже катастрофически играет в этом сезоне, стоит очень низко в чемпионате. В этом плане «Спартак» выглядит даже чуть лучше. Он худо-бедно закрепился в середине таблицы РПЛ. Вот такие тут парадоксы – две самые популярные команды своих стран, имея колоссальные проблемы во внутреннем первенстве, могут добиться успехов в Лиге Европы. Никто, конечно, подобного расклада не предполагал перед стартом турнира.



Я, конечно, буду надеяться, что «Легия» продолжит валиться. Хотя проблемы в составе есть и у тех, и у других. У поляков не сыграет капитан. А красно-белые вроде как сыграют без Соболева, который является чуть ли не единственным «живым» форвардом в клубе.



Очень интересная нас ждёт игра. «Спартак» всё равно сильнее «Легии». Осталось, скорее всего, два матча у тренера красно-белых. Так что игрокам будет крайне важно в такой игре специалиста поддержать, да и самим было бы просто отлично пройти в евровесну. Мой прогноз будет простым и патриотическим – победа «Спартака».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».

Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».

Какой канал покажет матч «Легия» — «Спартак»?