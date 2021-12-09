«Наполи» — «Лестер»: ставка Егора Титова на матч группового раунда Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы «Наполи» — «Лестер».

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за 3.04.

«Матч в группе «Спартака», и тоже решающий. Победитель точно проходит в следующую стадию Лиги Европы. «Лестер» при этом устраивает и ничейный результат.



У «Наполи» проблемы, и очень ощутимые. Надолго выбыл Осимхен, у Инсинье травма, у Кулибали. В общем, все линии пострадали. Но «Наполи» уже играл без своих лидеров с «Аталантой». Да, уступили 2:3, но качество футбола было высочайшим с обеих сторон. Поэтому, я думаю, у неаполитанцев хватит класса, чтобы обыграть «Лестер». В порядке Мертенс, есть немало других квалифицированных исполнителей. Да и о поддержке трибун в Неаполе забывать не стоит.



«Лестер» в этом сезоне и в чемпионате выглядит неважно. Пройти в плей-офф хочется, но нужно решать проблемы в АПЛ. Не уверен, что сыграет на сто процентов боевой состав. И для меня «Лестер» классом пониже, чем «Наполи».



Ставлю на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 7 из 10».

Прогноз на матч «Наполи» — «Лестер».

Прогноз Александра Мостового на матч «Легия» — «Спартак».

Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».