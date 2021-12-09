«Марсель» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив».

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1) за 1.75.

«Марсель» находится на третьей строчке в группе Лиги Европы, но в случае поражения сегодня упустит еврокубковую весну. Вообще, за пять туров французская дружина проиграла только один раз «Галатасараю» (2:4), пропустив в одном матче больше половины от всех мячей.



Железнодорожники заработали всего два балла в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, сыграв вничью по разу с «Галатасараем» (1:1) и «Марселем» (1:1). В предыдущей игре они уступили со счётом 0:3 римскому «Лацио» и теперь лишь победа в этом противостоянии выведет коллектив в Лигу конференций.



На мой взгляд, провансальцы выглядят всё-таки сильнее, сейчас очень нужна победа, учитывая то, что только трижды за 10 туров удалось одержать викторию. Во внутреннем первенстве коллектив находится на третьем месте.



По моему мнению, москвичам сегодня будет невероятно сложно. Уже четыре игры кряду гости проиграли из-за переполненного лазарета — травмированы сразу девять футболистов. Молодёжи будет очень сложно на выезде».

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