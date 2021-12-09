«Марсель» — «Локомотив» Москва: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Марсель» — «Локомотив» Москва.

Ставка: победа «Марселя» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Больно смотреть на то, что происходит с «Локомотивом» в последнее время. Вроде ещё несколько недель назад было всё неплохо — сыграли хороший матч в Турции, провели неплохой первый тайм со «Спартаком» в чемпионате. А потом постепенно всё разладилось. Пошли травмы, дисквалификации. Эта история с отъездом Рангника повлияла на эмоциональный фон вокруг команды. Сейчас как-нибудь надо дожить до перерыва. От матча в Марселе ожиданий никаких нет со стороны «Локомотива». Снова большое количество игроков по разным причинам матч пропустят.



«Марсель» в плей-офф уже не выходит, но может попасть в Лигу конференций. Не знаю, нужно ли это команде, но проигрывать «Локомотиву» дома французы точно не станут.



Неубедительно выглядит оборона «Локомотива», привозит в каждом матче. Поэтому ожидаю, что легко её будут проходить марсельцы. Достаточно спокойно добьются результата. Ставлю на победу «Марселя» и тотал больше 2.5 мяча».

Какой канал покажет матч «Марсель» — «Локомотив»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Марсель» — «Локомотив».

Сможет ли «Локомотив» выиграть во Франции?