«Легия» — «Спартак»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Лиги Европы
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Сегодня, 9 декабря, в Лиге Европы пройдёт матч между «Легией» и «Спартаком». Начало — в 20:45 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет.
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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