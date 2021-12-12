«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Сергея Гимаева на матч КХЛ

Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.17, тотал меньше 5 шайб за 1.75.



«Что касается «Ак Барса», то команда играет нестабильно, но здорово против своих прямых конкурентов, против команд с верхов турнирной таблицы. Команда достаточно неплохо играет в обороне, но не так здорово выглядит в созидании.



Что касается «Салавата Юлаева», то ещё недавно команда была в кризисе, проиграла 4 матча из 5. Но всё закончилось двумя домашними победами, что доказывает то, что «Салават» потихоньку выбирается из кризиса и набирает ход.



В этой игре фаворит «Ак Барс», но это дерби и каждая игра не похожа на предыдущую. В прошлом плей-офф казанцы без проблем обыграли уфимцев 4:0. В этом сезоне тоже две игры выиграл «Ак Барс».



Думаю, что выиграет «Ак Барс», хотя у «Салавата Юлаева» был перерыв пять дней, а «Ак Барс» играет через день. Но чаще всего перерыв сказывается не в лучшую сторону, потому что команда теряет игровой тонус. Выиграет «Ак Барс» и в этой игре будет немного заброшенных шайб. Это принципиальная встреча, обе команды постараются строго сыграть в обороне. Думаю, что будет заброшено не более 5 шайб».

Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист».



Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва.



Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.