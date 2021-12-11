«Динамо» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Зенит».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.84.

«Динамо», хоть и проиграло крупно в Питере в октябре, до второго пропущенного мяча выглядело даже интереснее «Зенита», но потом посыпалось и вернуться в игру не смогло. Сейчас же команда на подъёме – у неё четыре победы подряд, и есть шанс уйти на зимний перерыв во главе турнирной таблицы. Не факт, что это получится, но бело-голубые, думаю, приложат для этого максимум усилий. Похоже, делать это придётся без Шиманьского, ключевой фигуры в центре поля, так что свой лучший футбол придётся показать Захаряну, которого вернут на хорошо знакомую ему позицию в центре.



«Зенит» же, похоже, сыграет не только без дисквалифицированного Ракицкого, но и без получивших повреждения в среду Азмуна и Вендела. А это сразу три игрока, отвечающие в команде за креатив. Наверняка недостаток свежести после непростой игры с «Челси» тоже сыграет свою роль.



В общем, предположу, что «Динамо», хоть и не является фаворитом у букмекеров, здесь как минимум не проиграет».