«Сассуоло» — «Лацио»: прогноз Артура Петросьяна на матч Серии А

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Лацио».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.79.

«Девять игр подряд «Сассуоло» забивает минимум по два мяча. Причём о везении говорить не приходится, команда регулярно создаёт моменты и их эффективно реализует – разница в показателях забитых мячей (26) и xG (24,56) несущественная. Впрочем, и на другой половине поля с количеством голов всё «хорошо» — «Сассуоло» пропускает уже в 10 матчах подряд.



Ну а игру «Лацио» без мяча в последнее время надёжной явно не назовёшь. Римляне пропускают в шести из последних семи туров, а в последних трёх играх сделали это девять раз. Свежесть также не будет на стороне лациале – за три дня до матча в Сассуоло у части основных игроков был непростой матч с «Галатасараем».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Ньюкасл».

Прогноз Константина Генича на матч «Осасуна» — «Барселона».

Ставка на матч «ПСЖ» — «Монако» с коэффициентом 2.28.