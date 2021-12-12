«Сассуоло» — «Лацио»: прогноз Артура Петросьяна на матч Серии А

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Лацио».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.79.
«Девять игр подряд «Сассуоло» забивает минимум по два мяча. Причём о везении говорить не приходится, команда регулярно создаёт моменты и их эффективно реализует – разница в показателях забитых мячей (26) и xG (24,56) несущественная. Впрочем, и на другой половине поля с количеством голов всё «хорошо» — «Сассуоло» пропускает уже в 10 матчах подряд.
Ну а игру «Лацио» без мяча в последнее время надёжной явно не назовёшь. Римляне пропускают в шести из последних семи туров, а в последних трёх играх сделали это девять раз. Свежесть также не будет на стороне лациале – за три дня до матча в Сассуоло у части основных игроков был непростой матч с «Галатасараем».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Ньюкасл».
Прогноз Константина Генича на матч «Осасуна» — «Барселона».
- 12 декабря 2021
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
14:40
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
03:00
-
00:00
- 11 декабря 2021
-
22:10
-
22:00
-
20:03
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00