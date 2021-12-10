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«Металлург» Мг — СКА: прямая трансляция, смотреть онлайн матч КХЛ, какой канал покажет

«Металлург» Мг — СКА: прямая трансляция, смотреть онлайн матч КХЛ, какой канал покажет
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10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале KHL PRIME.

Ранее эксперты дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех СКА оценён букмекерами в 2.80.

Также аналитики считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.81.

Вероятность серии буллитов оценена в 8.30. Если будет видеопросмотр, сыграет коэффициент 3.20.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — СКА.

Прогноз Дарьи Мироновой на матч «Металлург» — СКА.

Чего ждать от матча «Металлург» — СКА.

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