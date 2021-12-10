«Брентфорд» – «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англи «Брентфорд» – «Уотфорд».
Ставка: победа «Брентфорда» за 2.17.
«Брентфорд» чувствовал себя комфортно в Чемпионшипе, когда играл с «Уотфордом». А прямо сейчас мы можем посмотреть, как «Брентфорд» здорово расправился с «Эвертоном». При этом у него проблемы в обороне: всего одна «сухая» игра из семи последних.
А приезжает «Уотфорд», который забивает часто: в 15 матчах 20 мячей – хорошая форма для Клаудио Раньери. Думаю, здесь нас ждёт яркая игра с победой «Брентфорда». Мне кажется, у них чуть больше интересных идей.
Пусть там и отсутствует пара игроков из-за ковидных ограничений. Но в любом случае, «Брентфорд» в домашней игре будет интереснее «Уотфорда», который находится в турбулентной зоне», — считает Казанский.
- 10 декабря 2021
-
09:15
-
08:45
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 8 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45