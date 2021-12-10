«Металлург» Мг — СКА: ставка Виталия Славина на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и СКА.
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.
«Понятно, что это команды, претендующие на Кубок Гагарина, но пока у них есть время найти свою игру. Ищут они свою игру с переменным успехом. СКА только последние 10 дней стал стабильно побеждать, а главное – наладил оборону – в четырёх последних матчах он не только выиграл, но и пропустил не более одной шайбы. Вероятность отставки Валерия Брагина, о чём стали говорить довольно конкретно, снизилась. Команда успокоилась, нашла свою игру и выглядит фаворитом в матче с «Металлургом».
Но я бы не торопился ставить на СКА. Почему? Потому что от «Магнитки» можно ждать всего, чего угодно. Это команда настроения. Конечно, минус, что нет Кошечкина, а второй вратарь играет не так стабильно. Железного фаворита предсказать трудно, поэтому я бы попробовал поставить на количество шайб.
СКА мало стал пропускать, а у «Магнитки» приличное нападение. Я бы рискнул поставить на то, что в этом матче будет не менее пяти шайб».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — СКА.
Прогноз Дарьи Мироновой на матч «Металлург» — СКА.
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