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«Дженоа» — «Сампдория»: эксперты оценили шансы Андрея Шевченко впервые выиграть в Серии А

«Дженоа» — «Сампдория»: эксперты оценили шансы Андрея Шевченко впервые выиграть в Серии А
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10 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Сампдория». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Эксперты уже дали свой прогноз, в котором считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Сампдории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2370 рублей. Победа «Дженоа» оценена букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Аналитики также считают, что матч итальянской Серии А не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше — за 1.83. Если забьёт «Дженоа», сыграет коэффициент 1.40. Гол «Сампдории» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

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