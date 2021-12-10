«Металлург» Мг — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг – СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 2.25.

«Не знаю, хватались ли в прошлом туре магнитогорские болельщики за голову, глядя на перипетии матча своей команды с забытыми богом китайцами. Лично мне по телевизору показалось, что уральцы просто не желают включаться по полной в преддверии матча со СКА. В принципе, они в итоге обыграли «Куньлунь» малой кровью, но сколько это убило нервных клеток у тех, кто матч смотрел.



Теперь, конечно, и магнитогорцы будут играть совсем по-другому, да и СКА сейчас совсем не тот, что был, скажем, пару недель назад. В принципе, как и в ситуации с «Салаватом Юлаевым», было понятно, что долго непонятное состояние команды продолжаться не может, но было совершенно непонятно, как долго может. У уфимцев это безобразие завершилось достаточно быстро, у питерцев немного подзатянулось, но теперь в Магнитогорск приехал как минимум не однозначный аутсайдер этой пары.



То есть нас ждёт битва равных соперников, в которой хозяин давно и крепко сидит на первом месте во всех турнирных таблицах КХЛ, а гости лезут вверх. И, скажем, мне весьма понравилось, с какой чёткостью и элегантностью армейцы разобрались в Челябинске, на минуточку, со второй командой КХЛ. С магнитогорцами, конечно, будет сложнее, но тоже вполне «съедобно». Поэтому предположу гостевую победу СКА. Когда и каким образом она будет достигнута – честно, не знаю. Но каким-то из двух способов — либо в основное время, либо после него, — СКА два очка наберёт. И это суть моего прогноза».

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