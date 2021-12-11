Чарльз Оливейра — Дастин Порье: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 269

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Чарльз Оливейра – Дастин Порье на UFC 269.
Ставка: победа Оливейры за 2.49.
«Так получилось, что за Дастином Порье из-за его боёв с Хабибом и Макгрегором у меня получалось следить довольно пристально. Мне кажется, что Дастин Порье чего-то на очень крутом уровне делать не умеет. Даже когда говорят про его бокс, то я не помню чистых нокаутов Дастина Порье, не помню, чтобы у него была какая-то сила в одном или двух ударах. Он круто бьёт комбинации, у него жёсткие удары, но у него нет того бокса, которым можно пугать, как у Петра Яна. Порье очень сильный спортсмен, взял дисциплиной и трудолюбием, но у него нет какого-то экспертного навыка в том или ином направлении.
А вот Чарльз Оливейра, наоборот, впечатлил своим атакующим джиу-джитсу, он опасен. Как любой элитный боец ММА он умеет делать всё остальное на очень хорошем уровне. В бою с Чендлером мы убедились, что у него и со стойкой всё в порядке.
Я бы предположил, что Оливейра выиграет этот бой. Его победа с большим коэффициентом выглядит очень интересно. Я бы ставил на Оливейру и рекомендую сделать это вам».
Прогноз Александра Емельяненко на бой Ломаченко — Комми.
Оливейра — Порье: эксперты оценили шансы бойцов.
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