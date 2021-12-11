ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Арсенал».
Ставка: «Арсенал» забьёт за 1.78.
«Сложно вспомнить, когда ЦСКА последний раз показывал игру даже не хорошего, а среднего уровня. Разве что во втором тайме матча с «Крыльями Советов», который состоялся почти два месяца назад. У команды мало что получается, что коллективно, что индивидуально, и очки зарабатываются, как правило, главным образом из-за невезения соперников. Одним словом, Алексею Березуцкому предстоит хорошо поработать грядущей зимой, чтобы вернуть армейцам игру.
«Арсенал» хорошо смотрелся в двух последних матчах – по делу обыграл и «Локомотив», и «Химки». Туляки хорошо двигались, немало создавали, были эффективны впереди и организованны без мяча.
Думаю, у гостей моральный подъем, и они захотят уйти на каникулы в хорошем настроении».
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