«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России в Самаре

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Рубин».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.

«Крыльям» явно не везло в последних двух матчах – они были явно лучше и должны были обыгрывать и «Нижний», и ЦСКА, но в итоге набрали всего очко в двух играх. По движению и креативу это одна из лучших команд РПЛ, но недостаток опыта не позволяет использовать все свои козыри по максимуму.



«Рубин» проиграл в трех из последних четырех матчей, пропустив от «Ростова», «Динамо» и «Нижнего» в сумме десять мячей. Команда играет явно ниже своих возможностей, а почти каждый из ее игроков, как кажется, просто недорабатывает. Один же из тех, кто ниже своего вполне приличного уровня не опускается, Хван Им-Бом, в Самаре не сыграет из-за дисквалификации".

Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Рубин».

Почему «Рубин» не сможет победить в Самаре?