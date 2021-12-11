«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России в Самаре

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Рубин».
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.
«Крыльям» явно не везло в последних двух матчах – они были явно лучше и должны были обыгрывать и «Нижний», и ЦСКА, но в итоге набрали всего очко в двух играх. По движению и креативу это одна из лучших команд РПЛ, но недостаток опыта не позволяет использовать все свои козыри по максимуму.
«Рубин» проиграл в трех из последних четырех матчей, пропустив от «Ростова», «Динамо» и «Нижнего» в сумме десять мячей. Команда играет явно ниже своих возможностей, а почти каждый из ее игроков, как кажется, просто недорабатывает. Один же из тех, кто ниже своего вполне приличного уровня не опускается, Хван Им-Бом, в Самаре не сыграет из-за дисквалификации".
Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Рубин».
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