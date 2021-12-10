Алексей Егоров — Арсен Гуламирян: фрибет 1000 рублей к бою за титул суперчемпиона мира

Сегодня, 10 декабря, тяжеловесы Арсен Гуламирян и Алексей Егоров сойдутся в ринге Академии единоборств РМК. Гуламиряна ждёт защита титула суперчемпиона WBA, которым он владеет с 2019 года. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот бой!



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